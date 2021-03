Rivedi Benzema sul possibile ritorno di CR7 al Real: "Mi piacerebbe giocare ancora insieme"

vedi letture

Karim Benzema, intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di Champions di domani contro l'Atalanta, ha parlato anche del possibile ritorno al Real Madrid di Cristiano Ronaldo. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Con Cristiano abbiamo fatto tante cose a Madrid, molti gol e molti assist... Ma questo era tre anni fa, oggi CR7 gioca in un'altra squadra. Quel che posso dire è che non sono né il presidente né l'allenatore, non so se Cristiano sia felice alla Juve. Mi piacerebbe giocare ancora con lui, con me si è sempre comportato bene. È un giocatore che segna tanti gol".

Guarda il video in calce con tutte le parole di Benzema!