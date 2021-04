Rivedi Mihajlovic dopo Bologna-Inter 0-1: "Meglio noi, ci è mancato solo il gol"

L’Inter ha vinto, ma il Bologna ha giocato meglio. Ne è certo Sinisa Mihajlovic, tecnico rossoblù che dopo la gara di ieri ha commentato a SKY la sconfitta: "Abbiamo fatto anche meglio dell'Inter, abbiamo cercato di giocarcela fino all'ultimo, li abbiamo messi nella loro metà campo, difendevano e ripartivano. Noi con il pressing e le seconde palle li abbiamo messi in difficoltà, ai ragazzi non posso dire nulla. Si dice sempre che con una punta forse avresti fatto più gol. Con una vera prima punta, da 15 gol, magari avremmo giocato meglio, non lo so, magari avremmo giocato peggio. Finché non lo abbiamo non c'è la prova contraria. Anche oggi abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo avuto più possesso palla, abbiamo rubato un sacco di palloni nella loro metà campo. Ci è mancato solo il gol purtroppo”.

In basso il video con tutte le sue parole.