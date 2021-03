Rivedi Pirlo alla vigilia del Porto: "Chiellini da valutare, De Ligt ha lavorato a parte"

Andrea Pirlo alla vigilia della sfida di Champions League contro il Porto: "Non bisogna sbagliare l'approccio, la cosa più importante è quella. Ma sappiamo l'importanza della gara, che ci giochiamo la qualificazione ai quarti di Champions League, competizione che ti dà sempre motivazioni particolari". Ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport. "Ci vorrà grande attenzione e lucidità, perché dovremo restare in partita per 90 minuti, senza frenesia. I giocatori recuperati stanno tutti benino, si sono allenati con la squadra tranne De Ligt che ha fatto un po' di riscaldamento e poi lavoro differenziato. Bonucci, Chiellini e Arthur si sono allenati bene col gruppo, non sono al 100% ma è importante averli a disposizione e tra i convocati. Avrò ancora un giorno per valutare e per poter scegliere". Rivedi l'intervista del tecnico bianconero.