Rivoluzione in arrivo: la UEFA è pronta a dividere con i club il controllo della Champions

Rivoluzione copernicana in arrivo per il calcio europeo? Secondo quanto riferito dal Financial Times, la UEFA sarebbe in trattativa con l’ECA, l’associazione che riunisce oltre 200 club europei ed è presieduta da Andrea Agnelli (in foto), per creare una joint-venture che si occupi di gestire i diritti audiovisivi e da sponsorizzazione. In sostanza, in questo modo, i club entrerebbero nel governo del calcio europeo per l’aspetto che più interessa loro, cioè quello economico: a oggi, è la UEFA a gestire questi diritti per competizioni come Champions ed Europa League, dividendo poi gli oltre 3 miliardi di euro di proventi ai club partecipanti. Il nuovo modello di gestione, scrive il FT, sarebbe l’ennesimo tentativo di evitare la nascita di una SuperLega, fortemente sponsorizzata da JP Morgan (che mette sul piatto 6 miliardi) e caldeggiata dai grandi club. La riforma nella gestione dei diritti si inserirebbe nell’ambito della riforma complessiva che dal 2024 porterà una nuova Champions.