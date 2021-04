Rizzitelli furioso: "Roma, hai mollato tutto. Se non ci credono loro, come possiamo noi?"

"Hai mollato tutto, oramai non c'è più niente da fare. E' dura per noi dire crediamoci se non ci credono loro. Se lo avessero fatto, ci sarebbero state 3000 persone a spingerli, non c'è nessun dubbio dopo quanto abbiamo visto ieri. Ci vuole personalità, anche sul rigore, scandaloso, nessuno ha protestato. Altri lo avrebbero costretto ad andare al VAR accerchiandolo. Noi non protestiamo". Ruggiero Rizzitelli commenta, chiaramente deluso, il pesante ko dell'Old Trafford raccolto dalla Roma stasera sulle frequenze della radio ufficiale.