Roc Nation a lavoro: "Così Lukaku diventerà un'icona mondiale. Onorati che sia l'MVP"

Una multinazionale della musica che arriva allo Sport. Per questo nel 2018 Romelu Lukaku ha lasciato Mino Raiola per passare a Roc Nation (anche se il procuratore per la parte sportiva è sempre Federico Pastorello), per diventare lui stesso un bran internazionale: "Ha capito la nostra visione - racconta Michael Yormark, presidente di Roc Nation, a La Gazzetta dello Sport - musica e sport muovo le stesse emozioni. Romelu è un giocatore unico, con cuore e sensibilità ma con lo stesso DNA competitivo di Kobe Bryant e Lebron James. Siamo onorati che sia l'MVP della serie A, il prossimo step è diventare un'icona globale che ispiri con lui performance e i suoi messaggi".