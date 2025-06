Roma, 40 milioni in arrivo dalle cessioni: poi si penserà alle entrate, due i nomi nel mirino

Strategie di mercato e primi nomi. Inizia a muoversi la Roma. La formazione giallorossa, dopo l’arrivo di Gian Piero Gasperini nella capitale e la conseguente ufficialità del suo ingaggio, penserà a costruire una squadra che possa lottare per i primi posti della classifica. Con Claudio Ranieri i giallorossi hanno effettuato una grande rincorsa andando a sfiorare la qualificazione alla prossima Champions League. In seguito alla vittoria della Juventus all’ultimo turno contro il Venezia, è arrivata “soltanto” la qualificazione alla prossima Europa League.

40 milioni dal mercato in uscita

Si muove quindi il club pensando a diversi colpi in entrata. Prima però occorre allestire un tesoretto che possa poi essere reinvestito sul mercato in entrata. Come riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera, alcune cessioni possono essere poi propedeutiche a nuovi innesti. Il tesoretto, si legge, arriverà dalle cessioni di Le Fee al Sunderland e da quelle di Dahl al Benfica senza contare Zalewski all’Inter per un totale di circa 40 milioni di euro.

Due nomi per l'attacco giallorosso

In entrata invece si penserà soprattutto ad un colpo per l’attacco. Con i soldi incassati la società poi si muoverà per arrivare a Lorenzo Lucca e Nikola Krstovic, obiettivo per la prossima stagione per rinforzare il pacchetto avanzato.