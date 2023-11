Roma a caccia di un centrale per gennaio: sondaggio per Pablo Mari

La Roma è alla caccia di un centrale di difesa per gennaio, l'obiettivo numero uno della dirigenza per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. Secondo quanto riporta Relevo, i giallorossi avrebbe effettuato un sondaggio anche per Pablo Mari, il difensore centrale del Monza arrivato in Brianza nell'agosto 2022 e diventato uno dei leader della squadra di Palladino.

Al momento, il club non sembrerebbe aperto a cedere l'esperto difensore ex Arsenal, sotto contratto fino al 2025, ma in gennaio il pressing della Roma potrebbe farsi più insistente, cambiando le carte in tavola.