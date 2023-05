Roma, a Trigoria tira aria di divorzio: le ultime dichiarazioni di Mourinho non sono piaciute

A Trigoria tira aria di divorzio. E' quanto scrive l'edizione romana del quotidiano 'La Repubblica' in merito al rapporto tra la Roma e José Mourinho dopo le ultime dichiarazioni del manager portoghese che ha parlato di rosa inadatta a competere per i primi quattro posti. La voglia di Mourinho di cambiare aria potrebbe sovrapporsi alla volontà dei Friedkin di cercare un’altra strada più sostenibile, più attenta alle urgenze economiche e magari più low profile, in linea con lo stile di tutto il management del club.