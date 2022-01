Roma a un passo da Sergio Oliveira. E il portoghese inizia a seguire il club (e non solo) sui social

Nel 2021, negli anni dei social che imperversano anche nel mondo del calcio e del calciomercato, il fatto che un giocatore inizi a seguire una nuova squadra è un indizio importante. Quando, come nel caso del centrocampista del Porto, Sergio Olvieira, i follow riguardano la possibile nuova destinazione, allora vale anche di più. Il mediano lusitano, vicino al passaggio alla corte di José Mourinho per 1,5 milioni di euro per il prestito e 15 milioni per il riscatto, ha iniziato a seguire l'account della Roma, ma anche Gonzalo Villar, Lorenzo Pellegrini e icone del calcio portoghese come il portiere giallorosso Rui Patricio e José Mourinho.