Roma a zero vittorie con le big, Vieri: "Mai vista una cosa del genere, è casuale"

vedi letture

La crisi di risultati della Roma contro le big non ha radici ben precise secondo Christian Vieri, che ha parlato sulla BoboTv, in diretta su Twitch: "Me lo hanno chiesto in questi giorni e devono dire che in trent'anni non ho mai visto una cosa del genere, credo sia casuale. Mai vista una squadra che perde tutte queste partite con le squadre sopra in classifica, non è mai successo: è casuale".