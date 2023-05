Roma, Abraham: "Sono orgoglioso della squadra. Ora speriamo di alzare un altro trofeo"

Tammy Abraham ha parlato ai microfoni della UEFA dopo lo 0-0 contro il Bayer Leverkusen che ha portato la Roma in finale di Europa League: "Abbiamo difeso per 90 minuti. Quando incontri buone squadre a volte ci sono partite come queste. Sono orgoglioso della mia squadra. Non avevo dubbi che saremmo venuti qui e avremmo cercato di ottenere un risultato. Non è stata una partita facile, bisogna dare i meriti anche al Bayer Leverkusen, ha giocato un bel calcio. Sono sicuro che diventeranno più forti".

Cosa puoi dire della tua squadra? Vi siete sacrificati molto in campo.

“Abbiamo mostrato la nostra mentalità e che abbiamo un grande carattere. Anche se ero frustrato per aver difeso la maggior parte del tempo, i compagni hanno continuato a incoraggiarmi per l'intera partita. Sono orgoglioso e onorato di avere in rosa giocatori di questo tipo. Adesso andiamo in finale e speriamo di poter alzare un altro trofeo”.