Roma, accordo con Greenwood sulla base di 4 milioni a stagione. Ora si tratta per il cartellino

In casa Roma, quella che fino a poche settimane fa sembrava soltanto una suggestione di mercato sta assumendo sempre più i contorni di una trattativa concreta. Il club giallorosso, infatti, sta provando ad avvicinarsi con forza all'intesa per portare nella capitale Mason Greenwood, considerato il profilo ideale per elevare il livello qualitativo del reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini, che stravede per lui.

La qualificazione alla Champions League ha modificato gli scenari e aumentato le ambizioni della società. La proprietà americana vuole sfruttare il momento positivo per consegnare al nuovo allenatore un giocatore capace di fare la differenza nelle partite più importanti. Per questo motivo, scrive il Corriere dello Sport, i contatti tra la Roma e l’entourage del calciatore proseguono da tempo in maniera costante e costruttiva, tanto che sarebbe già stata individuata una base d’intesa sul contratto, con un ingaggio superiore ai 4 milioni di euro più bonus a stagione. Dall'altra parte, anche il giocatore gradirebbe la destinazione romana e vorrebbe definire il proprio futuro in tempi brevi.

Resta però il nodo economico perché il Marsiglia valuta il cartellino del giocatore circa 55 milioni di euro, una cifra che renderebbe l’operazione particolarmente onerosa. La prima proposta della Roma dovrebbe aggirarsi intorno ai 40 milioni bonus compresi, importo che probabilmente non sarà sufficiente ma che testimonia la reale volontà del club di affondare il colpo.