Roma, altri punti persi da situazione di vantaggio. Gasp sbotta: “Il rosso a Wesley ha cambiato la gara”

La Roma non riesce a mantenere un vantaggio in un big match: dopo essere già stata ripresa da Napoli e Juventus, i giallorossi riescono addirittura a far peggio contro il Como. Prima l’illusione con il settimo gol di Malen, poi la batosta con la rimonta dei lariani firmata da Douvikas e Diego Carlos. Una sconfitta che sa di doccia fredda per la squadra di Gian Piero Gasperini, scivolata al sesto posto e ora distante tre punti proprio dal Como, che occupa l’ultimo slot valido per la zona Champions.

Inutile girarsi intorno: il momento in casa Roma è molto delicato. La vittoria manca dal 22 febbraio, mentre quella in trasferta addirittura dal 18 gennaio. Gli ultimi risultati rischiano concretamente di vanificare quanto di buono fatto nella prima parte di stagione. Per spiegare le difficoltà di questo periodo della Roma bastano i numeri della gara dello Stadio Giuseppe Sinigaglia: appena tre i tiri effettuati verso la porta difesa da Butez, contro i 22 dei padroni di casa.

Sebbene non sia stata la miglior prestazione dei giallorossi, nell’analisi non si può dimenticare l’episodio che ha cambiato l’inerzia della partita: al minuto 64, sul punteggio di 1-1, arriva il secondo giallo ai danni di Wesley, una decisione che ha lasciato più di qualche dubbio. Da quel momento, il Como ha alzato ulteriormente i giri del motore, riuscendo a trovare il gol della vittoria. A fine partita Gasperini prima non ha salutato Fabregas, poi si è sfogato ai microfoni di Sky Sport: “Preferisco sorvolare. Questo non è niente. Ci sono altre immagini dove si vede che chiaramente non entra neanche, si sposta addirittura. La partita cambia, giocare in dieci… Non è la prima volta che il Como ha queste situazioni, sono situazioni anche molto cercate. Un po' troppo…”.

Dopo il fallo di mano di Malinovskyi in area di rigore non fischiato contro il Genoa, la Roma esce penalizzata dalle scelte arbitrali anche questa settimana.