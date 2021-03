Roma, ancora tanti gli acciaccati a Trigoria: Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo a parte

A tre giorni dal ritorno del campionato, la Roma è tornata in campo per la seduta odierna a Trigoria, ancora a ranghi ridotti per le assenze dovute alle chiamate delle Nazionali. Per il gruppo giallorosso, consueta divisione in gruppi: Smalling, Veretout, Mkhitaryan e Zaniolo hanno lavorato individualmente, mentre per Cristante e Kumbulla terapie e lavoro personalizzato.