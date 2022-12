Roma, ancora un tutto esaurito all'Olimpico: la gara col Bologna alla ripresa sarà sold out

Lo Stadio Olimpico di fede giallorossa farà registrare un altro tutto esaurito per la sfida della ripresa del campionato fra Roma e Bologna. La conferma arriva dai canali ufficiali della società dei Friedkin che annuncia il sold out per la sfida del 4 gennaio contro i rossoblù.