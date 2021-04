Roma-Atalanta, le formazioni ufficiali: Dzeko torna titolare in campionato, out Muriel

La Roma vuole ripartire in Serie A, dopo la sconfitta di Torino contro i granata. L’Atalanta cerca il controsorpasso sulla Juventus al terzo posto. Calcio d’inizio alle 18,30

Paulo Fonseca rilancia Dzeko titolare. Pellegrini e Mkhitaryan alle spalle del centravanti bosniaco; dal primo minuto Calafiori sulla sinistra.

Gian Piero Gasperini riserva diverse sorprese alla lettura della formazione ufficiale. Fuori, almeno dall’inizio, Toloi, Pessina e Muriel. Zapata centravanti in solitaria con Ilicic e Malinovskyi dal primo minuto alle sue spalle.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

