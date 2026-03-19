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Roma-Bologna, striscione dei tifosi giallorossi: "Conquisteremo insieme un'altra vittoria"
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"Orgoglio e vanto di un'eterna storia... Conquisteremo insieme un'altra vittoria". I tifosi della Roma hanno esposto questo striscione in Curva Nord per caricare i giallorossi nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League col Bologna.
All'Olimpico il risultato è fermo ancora sullo 0-0 dopo poco più di un quarto d'ora di gioco.
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