Roma, Borja Mayoral preferisce le neopromosse: 4 gol su 5 contro Crotone e Spezia

vedi letture

Una doppietta molto importante per Borja Mayoral. L’attaccante della Roma ha trascinato la sua squadra alla vittoria segnando prima il gol che sbloccato il match e poi nella ripresa la rete del nuovo vantaggio in un momento molto delicato per i suoi. Per lo spagnolo si tratta del suo quinto gol in quattro presenze dal primo minuto. Delle cinque marcature, quattro son state realizzate contro squadre neopromosse: due contro il Crotone e due oggi contro lo Spezia.