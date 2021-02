Roma-Braga, le formazioni ufficiali: Karsdorp arretrato nella linea difensiva, Dzeko dal 1'

Si parte dal 2-0 dell'andata. La Roma di Paulo Fonseca è pronta a scendere in campo all’Olimpico per il secondo atto dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Braga. Il tecnico giallorosso conferma Dzeko al centro dell’attacco supportato da El Shaarawy e Pedro. In difesa viene arretrato Karsdorp al fianco di Mancini e Cristante mentre Veretout percorre la corsia di destra con Bruno Peres a sinistra. A centrocampo invece ci sono Diawara e Villar. Rispondono i portoghesi con il tridente formato da André Horta, Sporar e Galeno per il 4-3-3 di Carlos Carvalhal.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Veretout, Diawara, Villar, Bruno Peres; El Shaarawy, Dzeko, Pedro.

Braga (4-3-3): Tiago Sa; Ze Carlos, Vitor Tormena, Rolando, Nuno Sequeira; Piazon, Novais, Gaitan; Galeno, Sporar, André Horta.