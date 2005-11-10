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Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City

Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Marco Campanella
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Marco Campanella
Oggi alle 17:56Serie A
La Roma inizia con il piede sbagliato il proprio ritiro in Galles: gli uomini di Gian Piero Gasperini cadono per 4-1 contro il Cardiff City.

Il ritiro in Galles della Roma inizia con una sonora sconfitta contro il Cardiff City, davanti agli oltre 10.000 tifosi presenti nella casa dei Blue Birds. Gli uomini di Gian Piero Gasperini escono sconfitti per 4-1, dopo un avvio di gara choc.

Cardiff City-Roma 4-1, il racconto del primo tempo

 Il primo tempo infatti inizia subito con il vantaggio del Cardiff City al 3’, quando Ashford sorprende Svilar con una carambola che termina in porta. Pochi minuti più tardi, Willock e Colwill vanno vicini al raddoppio, rispettivamente con un tiro dalla distanza che impegna non poco il portiere giallorosso, e con una girata da dentro l’area di rigore. Per il 2-0 è solo questione di tempo: alla mezz’ora, Wesley appoggia debolmente il pallone a Svilar che, nel tentativo di spazzare, colpisce Salech e la palla finisce in rete.
Il dominio gallese non si arresta neanche dopo il 35’, quando lo stesso Wesley si conquista un calcio di rigore poi fallito da Dybala. Sul finire della prima frazione, la Roma ci prova con Soulé e Cristante, ma senza accorciare le distanze. Anzi, c’è addirittura il tempo per il 3-0, firmato ancora da Ashford.  

Cardiff City-Roma 4-1, il racconto del secondo tempo

Nella ripresa Gasp rivoluziona la squadra, cercando la chiave tattica per provare a ribaltare il risultato. E il gol arriva al 58’, con il piatto sinistro di Dybala innescato da un’azione personale di Soulé. Turner, però, spegne subito le speranze giallorosse con il gol del 4-1. Nel finale Tyrer nega la gioia personale a Soulé e Lulli, ma è il palo colpito da Ghilardi a chiudere definitivamente il tabellino.  

CARDIFF CITY-ROMA 4-1

MARCATORI: 3’, 38’ Ashford, 30’ Select, 58’ Dybala, 63’ Tanner.

CARDIFF CITY: Trott; Bagan, Osho, Perry, Salech; Tanner, Chambers, Willock, Robertson; Ashford, Colweill.
A disp.: Moreno, Turnbull, Tankiewicz, Robinson, Anyadike, Mafico, King, Davies, Kpakio, Tyrer, Turner.
All. Brian Barry-Murphy

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (45' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (71' Ziolkowski); Rensch (82' Reale), Cristante, Bah (29' Mannini), Wesley (71' Lulli); Soulé (82' Cherubini), Dybala (71' Vaz); Castro (66' Malen).
A disp.: Gollini, De Marzi, Nardin, Panico.

All. Gian Piero Gasperini

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Fonte da Cardiff, Marco Campanella
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