Roma, brutto esordio in Galles: sconfitta per 4-1 contro il Cardiff City
Il ritiro in Galles della Roma inizia con una sonora sconfitta contro il Cardiff City, davanti agli oltre 10.000 tifosi presenti nella casa dei Blue Birds. Gli uomini di Gian Piero Gasperini escono sconfitti per 4-1, dopo un avvio di gara choc.
Cardiff City-Roma 4-1, il racconto del primo tempo
Il primo tempo infatti inizia subito con il vantaggio del Cardiff City al 3’, quando Ashford sorprende Svilar con una carambola che termina in porta. Pochi minuti più tardi, Willock e Colwill vanno vicini al raddoppio, rispettivamente con un tiro dalla distanza che impegna non poco il portiere giallorosso, e con una girata da dentro l’area di rigore. Per il 2-0 è solo questione di tempo: alla mezz’ora, Wesley appoggia debolmente il pallone a Svilar che, nel tentativo di spazzare, colpisce Salech e la palla finisce in rete.
Il dominio gallese non si arresta neanche dopo il 35’, quando lo stesso Wesley si conquista un calcio di rigore poi fallito da Dybala. Sul finire della prima frazione, la Roma ci prova con Soulé e Cristante, ma senza accorciare le distanze. Anzi, c’è addirittura il tempo per il 3-0, firmato ancora da Ashford.
Cardiff City-Roma 4-1, il racconto del secondo tempo
CARDIFF CITY-ROMA 4-1
MARCATORI: 3’, 38’ Ashford, 30’ Select, 58’ Dybala, 63’ Tanner.
CARDIFF CITY: Trott; Bagan, Osho, Perry, Salech; Tanner, Chambers, Willock, Robertson; Ashford, Colweill.
A disp.: Moreno, Turnbull, Tankiewicz, Robinson, Anyadike, Mafico, King, Davies, Kpakio, Tyrer, Turner.
All. Brian Barry-Murphy
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini (45' Ghilardi), Ndicka, Hermoso (71' Ziolkowski); Rensch (82' Reale), Cristante, Bah (29' Mannini), Wesley (71' Lulli); Soulé (82' Cherubini), Dybala (71' Vaz); Castro (66' Malen).
A disp.: Gollini, De Marzi, Nardin, Panico.
All. Gian Piero Gasperini