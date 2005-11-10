Ufficiale Dopo Pafundi, il Catanzaro rinforza anche la difesa. Arriva Ruggero dallo Spezia

"US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dallo Spezia Calcio le prestazioni sportive del difensore centrale Marco Ruggero". Questo il comunicato con il quale il Catanzaro ufficializza l'arrivo di un rinforzo in difesa, a poche ore tra l'altro del colpo Pafundi dall'Udinese.

La nota integrale del Catanzaro

"Nato a Padova nel 2000, Ruggero è cresciuto nel settore giovanile biancoscudato, e dopo due campionati tra i professionisti con la Virtus Verona, ha vestito in serie B la maglia Juve Stabia (53 presenze complessive, con una rete e 4 assist) e, nella seconda parte della scorsa stagione, quella dello Spezia.

Ruggero arriva nel club giallorosso con la formula del trasferimento temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. In caso di acquisizione a titolo definitivo, il calciatore ha sottoscritto un contratto con scadenza il 30 giugno 2029".

La nota dello Spezia

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto all'US Catanzaro 1929, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto, le prestazioni sportive del difensore classe 2000, Marco Ruggero. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della carriera".