Roma, c'è quasi mezza squadra in bilico: da Baldanzi a Shomurodov, chi può partire

vedi letture

Cinque partite, cinque veri e propri spareggi per la Roma, che si gioca l’accesso alle coppe europee e, con esso, una parte sostanziale del proprio futuro tecnico ed economico. La qualificazione alle competizioni UEFA è infatti essenziale per ottenere ricavi fondamentali in un bilancio condizionato dal settlement agreement. Ma non solo: a giocarsi tanto saranno anche i calciatori stessi, molti dei quali dovranno dimostrare di meritare la conferma nella prossima stagione.

La base da cui ripartire c’è. I pilastri del gruppo sono certi di restare: Svilar, Mancini, N'Dicka, Angeliño, Koné, Dybala, El Shaarawy, Paredes, Pisilli e Soulé, più i neoacquisti Rensch e Salah-Eddine. Dodici nomi che rappresentano l’ossatura della Roma che verrà, in attesa del nuovo allenatore. Sette, invece, i giocatori in bilico: tra questi Gollini, Celik, Saelemaekers e Baldanzi, oltre a Cristante e Shomurodov, che potrebbero partire per motivi economici. Più spinosi i casi Pellegrini e Dovbyk, la cui permanenza dipenderà da valutazioni tecniche e di mercato.

Infine, ai saluti diversi elementi ai margini del progetto: Marin verso il PSG, Sangaré in prestito, Abdulhamid in uscita. Rientreranno alla base anche Nelsson e Gourna-Douath, utilizzati col contagocce. L’ultimo mese sarà decisivo per tutti: la Roma del futuro si costruisce adesso. A scriverlo è il Corriere dello Sport.