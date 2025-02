Roma-Como: la quarta prova di fuoco per mister Ranieri

Non c’è due senza tre. E non c’è tre… senza quattro. Dopo aver affrontato Venezia, Parma e Monza, la Roma si prepara a sfidare il Como, la quarta squadra sulla carta abbordabile, ma comunque insidiosa. All’andata, la formazione lombarda riuscì a fermare la striscia positiva della squadra di Ranieri, vincendo 2 a 0 al Sinigallia, e ora si presenta ancora più attrezzata grazie agli innesti del mercato di gennaio.

Il Como, infatti, sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le due vittorie consecutive contro Fiorentina e Napoli, avversarie di alto livello che hanno visto la squadra di Fàbregas portare a casa sei punti pesantissimi. Tra i protagonisti spiccano due giovani talenti: Nico Paz, il ventenne spagnolo naturalizzato argentino, che continua a incantare con le sue giocate, e Assane Diao, che non solo sta dimostrando un grande talento, ma vanta anche numeri impressionanti. L’attaccante ha segnato 5 gol su appena 16 tiri in porta, dimostrando una straordinaria precisione sotto rete.

Il lavoro di Cesc Fàbregas è evidente, e i numeri parlano chiaro: in 26 partite, il Como ha ottenuto 7 vittorie, 7 pareggi e 12 sconfitte. Sebbene la squadra non abbia ancora trovato una continuità solida, i recenti progressi indicano che può dare filo da torcere non solo alle dirette concorrenti per la salvezza, ma anche alle big del campionato. Con una rosa rinforzata e una maggiore consapevolezza nei propri mezzi, il Como si presenta come un’avversaria ostica per la Roma, che dovrà affrontare la sfida con la massima concentrazione per evitare brutte sorprese.