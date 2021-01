Roma, con la Lazio un'altra chance per Pau Lopez: il derby per dimenticare il passato

Lazio-Roma di venerdì può essere la chiusura di un cerchio che racconta di un anno con più bassi che alti per Pau Lopez. Arrivato con l’etichetta di portiere più costoso della storia della Roma, non ha mantenuto le aspettative. Petrachi, dal canto suo, è ancora convinto della bontà della scelta, ma forse lo era meno quando nell’ultimo derby della scorsa stagione, lo spagnolo commetteva un errore in uscita su calcio d’angolo regalando ad Acerbi il tap in dell’1-1. Da quel giorno Pau Lopez non è stato più lo stesso e a pesare sulle prestazioni post lockdown ci ha pensato anche la frattura del polso poco prima della ripresa del campionato. Contro il Siviglia in Europa League, è arrivata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: l’errore sul primo gol è sotto gli occhi di tutti e costringe Fonseca a cambiare le gerarchie. Con l’inizio del nuovo anno calcistico, Mirante diventa il titolare e Pau Lopez il portiere di coppa. Per l’ex Betis, però, le chance non mancano anche in campionato perché il portiere di Castellammare di Stabia, dall’alto dei suoi 37 anni, ha combattuto, e tutt’ora deve farlo, con qualche acciacco muscolare di troppo.

E con l’Inter, proprio lo spagnolo, è stato tra i migliori in campo della Roma. Decisivo nel primo tempo su un colpo di testa ravvicinato di Lukaku, bravo e fortunato anche su Lautaro nella ripresa. Qualche errore nell’impostazione con i piedi c’è ancora, ma sembra un altro portiere rispetto alla versione opaca ammirata post lockdown. Le condizioni precarie di Mirante poi fanno si che anche venerdì a difendere i pali della Roma ci sia lui. Una chance per cancellare definitivamente i ricordi del derby di un anno fa e provare a riprendersi il posto da titolare che Petrachi gli aveva garantito acquistandolo due estati fa. A Trigoria, poi, se sei un portiere devi fare anche i conti con un recente passato che nell’ordine ha visto susseguirsi due tra i cinque portieri più forti in circolazione. Raccogliere l’eredità di Szczesny prima e Alisson poi non è facile per nessuno. Ne sa qualcosa Olsen che è stato il primo a farne le spese. Dopo è stata la volta di Pau Lopez, il quale però tutto vuole fare piuttosto che abdicare. “Ho faticato tanto per arrivare in un club importante come la Roma e voglio restarci a lungo” ha detto dopo la gara con l’Inter. Alle parole dovranno seguire i fatti e tra due giorni avrà subito la possibilità di confermare quanto di buono visto nell’ultima giornata.