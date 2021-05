Roma, con Pellegrini 73° infortunio di stagione. Ora arriva il metodo Mou

La lesione al flessore sinistro di Lorenzo Pellegrini è il 73° infortunio della stagione giallorossa, il 44° di tipo muscolare (il 18° di questo genere da marzo in poi). Numeri che spaventano Trigoria e che hanno frenato la corsa Champions della Roma come spesso ricordato anche da Fonseca nel corso delle ultime conferenze, ma che stanno facendo riflettere anche la dirigenza in vista della nuova stagione. Quello degli infortuni è un problema ricorrente a prescindere dalle gestioni, ma negli anni è cambiato tutto: dallo staff medico a quello atletico, passando per allenatori, campi e attrezzature che vengono utilizzate a Trigoria. Eppure gli infortuni restano. Sul banco degli imputati quest’anno più di una volta sono finiti anche gli allenamenti di Fonseca, per molti (anche calciatori) troppo blandi. “Non contestiamo i metodi del mister” aveva detto Mancini in conferenza stampa prima dell’andata con l’Ajax, ma difficilmente avrebbe potuto dire il contrario avendo il tecnico lì a fianco a lui. Per il tecnico giallorosso il problema era nelle troppe partite e sicuramente il calendario fitto d’impegni per il post Covid non ha aiutato, ma la causa principale è da trovare altrove. Con Mourinho si cercherà di invertire questo trend e fondamentale sarà anche la preparazione estiva. Difficile che si faccia in montagna per una questione di logistica visti i tamponi da dover fare per rispettare il protocollo e per questo la base generale sarà ancora Trigoria, dotata di ogni comfort. Il metodo Mou, insieme al preparatore atletico Carlos Lalin, prevede oltre 200 tipi di esercizi diversi, tutti con il pallone. Non si lavora mai a secco se non quando si è in palestra e le sedute durano all’incirca un’ora e mezza (parte video esclusa). L’intensità e il cambio di ritmo sono i punti di forza degli allenamenti dello Special One che tra i primi e la metà di luglio inizierà la preparazione a Trigoria in vista del primo impegno di stagione che, se confermato il settimo posto, sarà il 19 agosto nel play off di Conference League. La speranza poi è che la fortuna, a differenza della sua ultima esperienza al Tottenham, sorrida al tecnico portoghese. Quest’anno a Fonseca ha riso in faccia aggiungendo anche 12 infortuni traumatici e 19 casi di Covid, a Mourinho il compito di spezzare questa maledizione.