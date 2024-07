Roma, contatti per Sorloth: giallorossi ancora lontani dalle richieste del Villarreal

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti sul possibile rinforzo per la casella del numero nove di casa Roma. I giallorossi, riporta Relevo, guardano al Villarreal e al suo bomber norvegese Alexander Sorloth (28 anni).

La punta classe 1995 era già stata accostata ai giallorossi nelle scorse settimane (e con loro anche a un'altra squadra italiana, la Fiorentina) ma si direbbe che adesso a Roma abbiano deciso che sia arrivato il tempo di passare dalle parole ai fatti.

Stando a quanto viene riferito dal portale Relevo, infatti, nelle scorse ore ci sono dei contatti ufficiali tra le due società da dover registrare, anche se la Roma ancora non si è avvicinata abbastanza alle richieste portate avanti dal Villarreal. Il Sottomarino Giallo ha aperto per la prima volta a una cessione anche senza il pagamento integrale della clausola (fissata a 38 milioni di euro), ma per una cifra comunque vicina (almeno 35 milioni). Ancora la Roma, che voleva capire eventuali disponibilità all'inserimento di contropartite o di metodi alternativi per 'alleggerire' ulteriormente il costo, non si è però avvicinata abbastanza.