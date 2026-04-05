Roma, contro l’Inter la prima delle otto finali. Gasp: “Siamo dentro una volata”

“Mi sento dentro una volata”. Le parole di Gian Piero Gasperini fotografano perfettamente il momento della Roma, attesa dalla delicatissima sfida contro l’Inter a San Siro. I giallorossi sono in piena bagarre per il quarto posto, in una classifica corta dove ogni punto può fare la differenza. La partita contro i nerazzurri rappresenta dunque un crocevia fondamentale per le ambizioni europee della Roma, chiamata a rialzarsi dopo gli ultimi risultati altalenanti e a dimostrare di essere in grado di mettere la quarta in un finale di stagione che si preannuncia combattuto fino all’ultimo.

Gasp ha poi voluto rasserenare l’ambiente dopo le voci su un presunto distacco con la dirigenza: “Con la proprietà ho un rapporto molto schietto, molto aperto, molto sincero e anche molto condiviso. Non abbiamo fatto riunioni, ma insomma, sicuramente in questo momento siamo concentrati sul campionato. È una fase, adesso entriamo in queste otto partite finali decisive, siamo veramente alla volata, e noi siamo lì, e c'è la Juventus. Credo che questo sia ciò che impegna maggiormente tutti quanti, anche me, personalmente in modo totale, a preparare il finale di questo campionato”. Infine, una battuta anche sul futuro: “Mi auguro di essere qui anche il 1° luglio, ma oltre a me devono essere soddisfatte anche tutte le altre componenti. Fino adesso sono molto contento di questa scelta e dell’esperienza fatta”.

Passando al campo, i principali dubbi di formazione sono due. Il primo riguarda Matias Soulé, finalmente tornato tra i convocati dopo oltre un mese e mezzo di assenza e candidato a occupare il posto sulla trequarti al fianco di Pellegrini: resta da capire quale sarà la scelta di Gasperini e, soprattutto, come verrà gestito l’argentino dopo il lungo stop. L’altro rebus riguarda la fascia sinistra, dove bisognerà sostituire l’infortunato Wesley. Tsimikas parte in leggero vantaggio su Rensch, ma non è da escludere a priori anche l’ipotesi Angelino. Con una posta in palio così alta, ogni decisione dovrà essere valutata con attenzione: da qui alla fine, infatti, il margine d’errore sarà minimo.