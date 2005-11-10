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Roma, Cristante più vicino di Malen e Wesley al rientro. I dubbi per il Como sono altri

Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 12:54Serie A
30.09.2026 12:54Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dalle pagine dell'edizione romana di oggi da La Repubblica arrivano aggiornamenti sui tre big della Roma ancora sulla via del recupero. Sono Bryan Cristante, il bomber Donyell Malen e l'esterno brasiliano Wesley: quello più vicino al pieno rientro è il centrocampista, che dovrebbe rimettersi a disposizione di Gasperini già prima della fine della settimana. Poi sarà la volta degli altri due.

I dubbi sono altri

Sia Cristante che Malen che Wesley comunque, spiega il quotidiano, sono candidati forti a partire titolari nella super-sfida contro il Como alla ripresa dei giochi in Serie A. I dubbi sono di carattere tecnico e riguardano altri pfoili: aperti i ballottaggi tra Mora e Soule sulla trequarti e per il terzetto Ndicka-Balerdi-Mancini, che si gioca due maglie.

Si scalda anche Pellegrini

Infine, dovrebbe tornare tra i convocati anche Lorenzo Pellegrini. Difficilmente per essere lanciato dall'inizio, ma averlo a disposizione può comunque rappresentare un'arma in più per Gasperini.

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