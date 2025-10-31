Roma, dall'Inghilterra: Zirkzee primo obiettivo per gennaio, il Man United apre al prestito

In casa Roma a riaccendere la necessità di un rinforzo in attacco è il nuovo infortunio di Evan Ferguson: l'attaccante irlandese ha subito un trauma distorsivo con interessamento capsulo-legamentoso alla caviglia destra nella gara contro il Parma, costringendolo a diverse settimane ai box. I problemi fisici non sono una novità per il classe 2004, e il suo rendimento finora altalenante ha spinto la dirigenza giallorossa a valutare uno scenario drastico: rimandare Ferguson al Brighton già a gennaio, interrompendo anzitempo il prestito.

Questa mossa sarebbe la chiave per lanciare l'assalto a Joshua Zirkzee. Secondo quanto riferito dal portale inglese Talk Sports l'attaccante olandese, attualmente con poco spazio al Manchester United ma desideroso di mettersi in mostra in vista del prossimo Mondiale, sarebbe diventato il primo obiettivo per l'attacco di Gasperini, che preme per avere una punta in più.

Dall'Inghilterra arrivano conferme importanti e l'operazione sarebbe strettamente legata al destino di Ferguson. I primi contatti con i Red Devils sarebbero già avvenuti e il club inglese avrebbe aperto alla possibilità di cedere il classe 2002 in prestito. La Roma dovrà però fare i conti con una forte concorrenza: oltre al PSV, anche il West Ham è in agguato (club che acquisterà al 100% acquisterà un attaccante a gennaio) e pure il Lille si è aggiunto alla lista delle pretendenti.