Roma, Darboe: "Un sogno che diventa realtà, voglio ringraziare chi ha creduto in me"

Giornata da ricordare almeno per Ebrima Darboe, giovane centrocampista giallorosso che ieri contro la Sampdoria ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia della Roma: "Un sogno che diventa realtà 2-05-2021. Felice di aver fatto il mio debutto in serie A, voglio ringraziare tutti specialmente la mia famiglia, la Roma e quelli che fin dall'inizio hanno sempre creduto in me…", ha scritto su Instagram il giovane mediano.