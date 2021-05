Roma, debutto per Darboe: "Una gioia indescrivibile. Ringrazio Dio e l'Italia che mi ha accolto"

Ebrima Darboe ha fatto il suo esordio in Europa League entrando al 30' al posto dell'infortunato Smalling. Il gambiano ha sfornato un'ottima prestazione e ha raccontato le sue emozioni ai microfoni Sky: "Una cosa indescrivibile. Ho tanta emozione, non so come spiegarla. Noi cerchiamo di allenarci sempre al massimo quando saliamo con la prima squadra. Il mister mi ha detto di giocare tranquillo, come faccio sempre in allenamento. Ho cercato di giocare più semplice possibile. Mi stanno aiutando un po' tutti, all'inizio c'era De Rossi che con Kolarov mi aiutava tanto. Adesso un po' tutti i compagni ma sono legato in particolar modo con Diawara".

Sulla sua storia: "Ho questo sogno da piccolo (fare il calciatore), ma in Africa è difficile giocare a grandi livelli se non hai aiuto. C'era un amico che mi diceva sempre: 'Sei troppo forte, parla con i genitori e cercate di arrivare in Europa perché puoi arrivare tra i professionisti'. I miei genitori mi hanno aiutato un po' ma non era facile con i documenti. Sono fuggito con due miei amici, è stata un po' dura ma ringrazio Dio e l'Italia che mi ha raccolto e mi ha portato in una casa famiglia. Dopo un anno ho conosciutoo uno scout, Miram Peruzzi, che mi ha cambiato la vita".

Consigli da dare a un ragazzo?: "Cercare di dare il massimo, credere nel proprio sogno e non mollare mai".