Roma, dentro o fuori contro il Bologna in un Olimpico infuocato. Gasp: “Qualificazione aperta”

Una gara da dentro o fuori, senza possibilità di appello: chi vince va avanti, chi perde saluta l’Europa League. Con queste semplici parole, Gian Piero Gasperini ha sottolineato in conferenza stampa l’importanza della sfida di questa sera contro il Bologna: “Gara decisiva, diversa dal campionato. Ti dà la possibilità di andare avanti sì: è più importante di quella in campionato”. Serviranno attenzione, cinismo e solidità, perché in una gara così saranno gli episodi a fare la differenza per il passaggio ai quarti di finale.

Sul piano dei singoli, restano da valutare alcune situazioni delicate. Come ammesso dallo stesso Gasperini, Koné non è al meglio, anche se si è comunque allenato in gruppo nella seduta di rifinitura e proverà a stringere i denti. Attenzione anche a Mancini, che ieri a Trigoria si è presentato con una vistosa fasciatura al polpaccio: segnale di una condizione non perfetta, ma anche della volontà di esserci a tutti i costi. Chi invece può diventare un fattore è Stephan El Shaarawy: dopo quaranta giorni di stop, ha ritrovato il campo e potrebbe essere una delle armi a sorpresa per una gara così importante al fianco di Malen.

Interessante anche il confronto a distanza tra i due allenatori. Gasperini ha ribadito come Roma e Bologna siano due squadre che sulla carta si equivalgono, senza una reale differenza di valori, e che il passaggio del turno sia totalmente in bilico. Di tutt’altro avviso Vincenzo Italiano, che invece vede i giallorossi leggermente favoriti, sottolineando un divario tecnico e ambientale non indifferente, pur lasciando aperta ogni possibilità e chiedendo ai suoi di dare anche più del massimo.

A rendere tutto ancora più incandescente sarà l’atmosfera dello Stadio Olimpico, pronto al tutto esaurito. La Curva Sud sta preparando una scenografia speciale e i tifosi promettono di trasformare la serata in una vera bolgia, trascinando i giallorossi verso la qualificazione. Italiano non si dice intimorito, ma è chiaro che l’Olimpico, in una notte così, può diventare un fattore determinante.