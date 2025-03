TMW Roma, due giorni di riposo dopo la vittoria a Lecce: ripresa fissata per martedì

vedi letture

Due giorni di riposo per la Roma dopo la vittoria importantissima ottenuta sul campo del Lecce. A decidere il risultato una rete di Artem Dovbyk, uscito poco dopo il gol realizzato all’80’ per un problema al polpaccio.

Il tecnico Claudio Ranieri, soddisfatto per la classifica che vede ancora i giallorossi in corsa per un posto in Champions League, ha concesso ai suoi due giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per martedì 1 aprile.

La Roma si trova ora a 52 punti, tre in meno della Juventus e quattro in meno rispetto al Bologna, per una lotta per il quarto posto che si preannuncia infuocata in questo finale di stagione.

La classifica aggiornata di Serie A

Inter 64 (29)

Napoli 61 (29)

Atalanta 58 (29)

Bologna 56 (30)

Juventus 55 (30)

Roma 52 (30)

Lazio 51 (29)

Fiorentina 48 (29)

Milan 47 (29)

Udinese 40 (29)

Torino 38 (29)

Genoa 35 (30)

Como 30 (30)

Verona 29 (29)

Cagliari 26 (29)

Lecce 25 (30)

Parma 25 (29)

Empoli 23 (30)

Venezia 20 (30)

Monza 15 (29)

30ª GIORNATA DI SERIE A

29/03/2025 Sabato 15.00 Como - Empoli 1-1

29/03/2025 Sabato 15.00 Venezia - Bologna 0-1

29/03/2025 Sabato 18.00 Juventus - Genoa 1-0

29/03/2025 Sabato 20.45 Lecce - Roma 0-1

30/03/2025 Domenica 12.30 Cagliari - Monza DAZN

30/03/2025 Domenica 15.00 Fiorentina - Atalanta DAZN

30/03/2025 Domenica 18.00 Inter - Udinese DAZN/SKY

30/03/2025 Domenica 20.45 Napoli - Milan DAZN

31/03/2025 Lunedì 18.30 Hellas Verona - Parma DAZN/SKY31/03/2025 Lunedì 20.45 Lazio - Torino DAZN