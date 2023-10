Roma, Dybala mette l’Inter nel mirino: l’argentino vuole rientrare a Milano

vedi letture

In questa pausa per le nazionali l’attaccante della Roma Paulo Dybala ha lavorato forte per accelerare i tempi di recupero dopo la leggera lesione al legamento collaterale. L’argentino salterà sicuramente le sfide contro il Monza e lo Slavia Praga, ma cercherà di rientrare per la sfida di San Siro contro l’Inter. Un obiettivo non facile, ma neanche impossibile come riferisce Il Corriere dello Sport.

L’importanza di Dybala - “Esiste una Roma con Paulo e una Roma senza” ha sentenziato più volte Mourinho e la speranza è che l’argentino possa garantire una maggiore continuità rispetto allo scorso anno anche se l’andazzo in questa prima parte di stagione è il medesimo con appena 471 minuti su 900 giocati, cioè la metà del tempo disponibile.