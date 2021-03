Roma e Milan hanno bilanci da paura: -204 e -194 milioni. Anche il Bologna non scherza, -39

Nello speciale rilasciato da La Gazzetta dello Sport la rosea fa il conto dei bilanci della stagione 2019-20. Le due squadre che hanno avuto il risultato peggiore sono Roma e Milan: -204,1 milioni per la Roma, -194,6 per il Milan. È però significativo un dato su tutti: entrambe non hanno goduto di plusvalenze, quindi è un dato meno camuffato rispetto alle altre. 15,3 milioni per i rossoneri, 17,7 per i giallorossi. Anche il Bologna non scherza, con un -39 che per la grandezza del club è significativo, soprattutto pensando che le plusvalenze sono pari a quelle del Milan.

Sopra i 100 milioni di euro anche l'Inter (102,7 milioni) mentre la Juventus è a 89,7.