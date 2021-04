Roma e poi Inter per la Samp. Ranieri: "Puntiamo ai 52 punti, poi vedremo cosa succede"

vedi letture

Dopo il tour de force della settimana scorsa, la Sampdoria riparte dalla Roma. Domenica sera la truppa blucerchiata scenderà in campo a Marassi contro i giallorossi di Paulo Fonseca, reduci dal pesante ko di Manchester in Europa League. Il tecnico Claudio Ranieri ha presentato la sfida del "Ferraris" ai microfoni dei canali ufficiali della società, commentando però anche il mini ciclo di due gare che vedrà i blucerchiati affrontare, dopo i giallorossi, anche l'Inter: "Arrivano due partite belle e tremende, Roma e Inter. Le ultime cinque partite le dobbiamo giocare con la serenità che abbiamo la Serie A ma con la voglia, la determinazione e la rabbia di dimostrare che noi non molliamo, che noi non caliamo. Che noi vogliamo ambire ai 52 punti e poi vedremo quello che succederà".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Claudio Ranieri!