Roma, ecco Angelino: "Orgoglioso, non ho avuto la minima esitazione"

L'esterno Angelino, ultimo acquisto della Roma in questa sessione di mercato invernale, ha parlato al sito ufficiale del club giallorosso per raccontare le sue prime impressioni in merito al trasferimento dopo l'esperienza al Galatasaray: "Quando ho sentito pronunciare la parola Roma, non ho avuto la minima esitazione. E oggi mi rende orgoglioso entrare a far parte di un grande Club, con un’incredibile storia alle spalle e una squadra ricca di campioni: non vedo l’ora di conoscere il mister e i miei nuovi compagni e di mettermi a loro disposizione", il pensiero dello spagnolo.

I dettagli dell'affare. Come raccontato nei giorni scorsi, Angelino si trasferisce in Italia sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Daniele De Rossi potrà dunque avere a disposizione il nuovo rinforzo sulla fascia mancina, uno degli ultimi colpi del gm Tiago Pinto che a fine mercato invernale lascerà la società capitolina come annunciato a inizio 2024.

I numeri di Angelino. In questa stagione l'ex Manchester City ha vestito, come detto, con la maglia del Galatasaray. A Istanbul lo spagnolo, classe '97, ha disputato diciannove partite complessive, tra Super Lig turca, preliminari e fase a gironi di Champions League. Per lui un gol e un assist, su un totale di 1.475 minuti giocati in campo. Servirà un po' di tempo per tornare al top della forma, almeno sotto il profilo del ritmo partita: l'ultima gara giocata risale infatti al 12 dicembre, in Champions League, mentre in campionato bisogna tornare addirittura a fine ottobre.