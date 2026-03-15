Roma, El Shaarawy: "Infortunio fastidioso, ora sto bene. Como è decisiva per la classifica"

Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport appena prima della partita delle ore 18 sul campo del Como: "Fisicamente sto molto meglio, l'infortunio è stato non gravissimo ma molto fastidioso. Quando hai un'infiammazione non sai mai i tempi di recupero, ma è qualche settimana che mi alleno con la squadra, quindi fisicamente sto bene".

Cosa vi è mancato da febbraio, in Serie A?

"Ci sono state le prestazioni, abbiamo messo grande intensità come a inizio anno. A volte siamo mancati nei gol e nella finalizzazione, ma per impegno e aggressività, per condizione fisica, nulla da rimproverarci. Stiamo facendo un gran percorso, oggi è una sfida decisiva per la classifica e dovremo essere pronti".

Come si batte il Como?

"Ci vuole tanta attenzione, conosciamo la loro proprietà di palleggio. Dovremo essere attenti, intensi e qualitativi. Ci siamo preparati, siamo pronti per fare una grande partita".