Da Dybala a Nainggolan, i messaggi d'affetto ricevuti da El Shaarawy dopo l'addio alla Roma

L’addio di Stephan El Shaarawy alla Roma ha emozionato il mondo giallorosso. Dopo la lunga lettera pubblicata sui social nella serata di ieri, con cui il Faraone ha annunciato la fine della sua avventura in giallorosso al termine della stagione, sono arrivati centinaia di messaggi da parte di tifosi, compagni di squadra ed ex romanisti. Un’ondata d’affetto che testimonia quanto l’esterno offensivo sia stato apprezzato negli anni non solo per il rendimento in campo, ma anche per il suo atteggiamento sempre disponibile e professionale.

Tra i messaggi che hanno colpito maggiormente i tifosi c’è stato quello di Aldair. La storica bandiera romanista ha voluto rendere omaggio a El Shaarawy con parole molto sentite: "Ci sono giocatori che fanno rumore. E altri che si fanno rispettare con il lavoro, il silenzio e l’amore per la squadra. Stephan in questi anni è stato questo. Sempre pronto, sempre corretto, sempre al servizio della Roma. Uno così farebbe comodo a qualsiasi squadra. In bocca al lupo per tutto, ragazzo". Un pensiero profondo, che sintetizza perfettamente il percorso di ElSha con la maglia della Roma. Aldair ha poi sottolineato come un giocatore con le caratteristiche umane e professionali di El Shaarawy sarebbe utile a qualsiasi squadra.

Tanti anche i messaggi dei compagni di oggi e di ieri. Paulo Dybala ha scritto "Grande Faraone", mentre Manu Koné ha commentato con un semplice "Rispetto". Lorenzo Pellegrini ha lasciato un cuore, Jan Ziolkowski lo ha definito "Leggenda", Alessandro Florenzi l'ha chiamato "Zio", mentre Radja Nainggolan gli ha dedicato un pensiero carico di emozione in vista dell’ultima gara all’Olimpico: "Sei un grande Elsha... Vedrai che l’ultima in casa sarà una delle più belle. So che vuol dire, è dura, però l’importante è che ti rimane dentro per sempre".