La Roma ha esigenza di vendere: su Koné resta l'Altetico Madrid, per l'Arsenal è un'alternativa

Il futuro di Manu Koné continua a essere uno dei temi più caldi in casa Roma. Il centrocampista francese, impegnato con la Francia al Mondiale, ha recentemente rinviato ogni discorso sul proprio avvenire a dopo il torneo. Una posizione che, però, rischia di scontrarsi con le esigenze del club giallorosso, chiamato a fare cassa entro il 30 giugno per le solite questioni legate al Fail Play.

Ad oggi, Koné è l’unico tra i principali candidati a una possibile cessione ad aver ricevuto un’offerta concreta. L’Atletico Madrid si è infatti mosso con decisione, mettendo sul tavolo una proposta da circa 45 milioni di euro, cifra che potrebbe aumentare grazie a bonus legati ai risultati. Per la Roma si tratterebbe di un’operazione particolarmente vantaggiosa sotto il profilo economico, con una plusvalenza significativa rispetto al valore attuale del giocatore a bilancio.

Il centrocampista e il suo entourage sono informati della situazione da settimane, ma per il momento preferiscono attendere. Alla base della prudenza ci sarebbero gli interessamenti manifestati nelle scorse settimane da alcuni club di Premier League. In particolare Arsenal e Chelsea avevano effettuato dei sondaggi esplorativi, senza però trasformarli in offerte ufficiali, anche perché in Gunners sembrano aver virato con decisione sul marocchino del Lille Ayyoub Bouaddi. Al momento, dunque, l’Atletico Madrid resta il pretendente più concreto.