Roma, euforia di coppa e il dubbio di Fonseca: Dzeko o Mayoral con il Napoli?

Un sorriso così difficilmente si è visto sul volto di Fonseca. La Roma centra, per la prima volta da quando la competizione si chiama Europa League, i quarti di finali e il portoghese non manca di ricordarlo nelle interviste post-partita. Così come quando ha sottolineato la prima vittoria giallorossa in terra ucraina contro lo Shakhtar. Oggi a Nyon il sorteggio e l’urna può regalare un altro sorriso a Fonseca che qualche ora dopo scenderà in campo a Trigoria per preparare il primo allenamento in vista del Napoli. L’allenatore conta di recuperare Smalling, mentre l’ampio turn over applicato ieri ha fatto riposare diversi giocatori, uno su tutti: Edin Dzeko. La staffetta nella testa del tecnico giallorosso sembrava chiara fino a prima del fischio d’inizio all’Olimpico di Kiev. Borja Mayoral titolare in coppa, il bosniaco in campionato. La doppietta dello spagnolo, però, potrebbe sparigliare le carte in tavola. Il nove giallorosso è comunque in vantaggio, ma ‘l’hombre de copa’ così lo chiamano i compagni adesso, ha messo la freccia. Da capire ora se la spinta europea sarà sufficiente per effettuare il sorpasso. Una cosa, intanto, è certa: con i gol di ieri è a tutti gli effetti il bomber della Roma di Fonseca con 13 gol stagionali, sette di questi proprio in Europa League. Tre marcature in più anche di Dzeko che non ha più il ‘posto fisso’. Un dubbio che accompagnerà l’allenatore almeno fino alla rifinitura, mentre la società si gode l’accesso ai quarti che tra vittorie e qualificazioni alle fase successive ha già portato circa 14 milioni nelle casse della società. Dovesse fare percorso completo e vincere la coppa ne entrerebbero circa 24 più la quota di market pool e altri 50 milioni derivanti dall’accesso diretto alla Champions League. Insomma, un bel bottino al quale la Roma non vuole rinunciare. E il pensiero a Danzica ora inizia ad aleggiare a Trigoria.