Roma, fissato un incontro tra Pinto e l'agente di Zaniolo: il rinnovo resta in ballo

vedi letture

Nei giorni scorsi l'agente di Nicolò Zaniolo ha avuto un colloquio con il general manager della Roma Tiago Pinto per sollecitare il dirigente a tornare a trattare il rinnovo di contratto come promesso in passato dai giallorossi. I due si sono dati un appuntamento per i prossimi giorni, con Zaniolo che presterà molta attenzione agli accordi di Abraham, appena arrivato con un contratto da 4,5 milioni a stagione, e al prolungamento di Pellegrini, che dovrebbe più o meno raggiungere le stesse cifre. Normale che con queste cifre in ballo, anche le aspettative del centrocampista di Mourinho, viste le proposte ricevute negli ultimi mesi, siano all'altezza delle trattative dei compagni di squadra. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.