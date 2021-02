Roma, Fonseca: "Ci sono ancora tanti punti a disposizione, dobbiamo reagire"

vedi letture

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca commenta così a Roma TV il match perso oggi contro il Milan: "Non abbiamo cominciato bene, abbiamo perso troppi palloni in fase di costruzione e il Milan è stato forte nelle situazioni individuali. Anche in difesa siamo stati troppo passivi, ma ci siamo creati difficoltà da soli nei primi 20 minuti. Dopo ci siamo ripresi, abbiamo creato, ma abbiamo cominciato male il match".

Il rigore su Mkhitaryan?

"Non voglio cercare scuse, quindi non voglio parlare dell'arbitro. L'unica cosa che non capisco è perché contro le grandi squadre c'è sempre lo stesso arbitro".

Come ne esce la Roma?

"Dobbiamo lavorare per migliorare, non possiamo abbassare la guardia. Ci sono tanti punti a disposizione, dobbiamo reagire".