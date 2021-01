Roma, Fonseca: "Dobbiamo mostrare le nostre qualità per 90 minuti e non per 45"

Dopo il pareggio contro l'Inter, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha commentato ai microfoni di Roma TV:

Che partita è stata?

"Penso che abbiamo fatto un bel primo tempo, abbiamo dominato e avuto la palla sempre, creando occasioni. La differenza è stata nei primi quindici minuti del secondo tempo, in cui abbiamo lasciato spazio all'Inter. Abbiamo giocato contro una grande squadra e con la loro qualità, se non li aggredisci, puoi andare in difficoltà. Dopo il loro secondo gol la squadra è tornata a giocare e abbiamo meritato il pareggio".

Lo stesso risultato dell'anno scorso, ma la squadra ha più consapevolezza?

"Sì, siamo più forti. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo affrontato una grande squadra, una squadra che lotta per il titolo. Dobbiamo capire che la squadra ha capacità, come ha dimostrato oggi. Dobbiamo migliorare di mostrare le nostre qualità per 90 minuti, non soltanto per 45. Avere questa continuità contro le grandi può essere difficile, ma lavoriamo per trovare questo equilibrio".

Come si può intervenire in queste situazioni per far capire alla squadra di dover rimanere sempre in partita?

"L'Inter nel secondo tempo ha abbassato - riporta Vocegiallorossa.it - sia Brozovic che Vidal in impostazione e noi non abbiamo letto questa situazione, perché non possiamo continuare a pressare se abbassano molti giocatori. Al contrario, dobbiamo restare bassi, intensi e corti. Invece abbiamo perso le posizioni e dobbiamo vedere questa situazione ai giocatori e fargli capire cosa è successo".

La squadra ha fatto lo step mentale?

"Sì, la squadra ha dimostrato grande carattere, anche dopo aver preso il secondo gol. La squadra ha avuto un coraggio impressionante. Dobbiamo capire che quando facciamo gol, non possiamo pensare di difendere, dobbiamo rimanere la stessa squadra. Il miglior modo per difendere è avere la palla e per averla dobbiamo essere corti e aggressivi. Invece oggi la squadra ha fatto un gol e ha pensato di difendere. Se vogliamo vincere questo tipo di gare non dobbiamo cambiare il modo di giocare".

Potevamo sfruttare meglio l'ultima punizino?

"Sì, è vero. Possiamo fare meglio in queste situazioni".