Roma, Fonseca: "Peccato per il secondo tempo di Manchester, i ragazzi hanno lottato"

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di Roma TV dopo il successo contro il Manchester United: "Abbiamo fatto una gran partita con delle difficoltà ma abbiamo meritato di vincere. Peccato per il secondo tempo di Manchester perchè nel primo tempo dell'andata e in questi novanta minuti abbiamo provato che era possibile arrivare in finale".

Aumenta il rammarico?

"Sì. Finiamo la partita con questa sensazione che se non avessimo avuto il secondo tempo di Manchester avremmo potuto raggiungere la finale".

Il percorso in Europa League?

"Abbiamo fatto un percorso molto buono. Abbiamo perso solo una partita a Manchester. Potevamo arrivare in finale ma il calcio è così. Abbiamo sbagliato contro una squadra che non potevamo sbagliare e oggi abbiamo fatto una grande partita".

I ragazzi hanno mostrato di avere voglia di vincere.

"E' stata molto importante la voglia dei ragazzi di dimostrare che era possibile lottare contro il Manchester United. Abbiamo creato tante occasioni per fare gol e quando lo United, nelle poche occasioni che ha avuto, ha fatto gol è normale che una squadra si possa arrendere. Ma i ragazzi non hanno fatto questo, hanno creduto che avrebbero potuto vincere e hanno lottato. Oggi non avevamo giocatori disponibili, i due Primavera hanno giocato molto bene. Abbiamo lottato fino alla fine per vincere".