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Roma, Friedkin interviene sul caso Ranieri-Gasp. Intanto, Mancini e Wesley puntano l’Atalanta

Roma, Friedkin interviene sul caso Ranieri-Gasp. Intanto, Mancini e Wesley puntano l’AtalantaTUTTO mercato WEB
Oggi alle 08:30Serie A
Marco Campanella

Niente da fare: il primo faccia a faccia tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini non ha ancora prodotto gli effetti sperati. Tra i due, dopo il botta e risposta di venerdì sera, non c’è ancora stato un vero chiarimento. Eppure, nelle ultime ore è intervenuto anche Dan Friedkin in persona, con una videocall serale pensata proprio per provare a sancire una tregua. Sono attesi sviluppi.

Intanto, però, è già tempo di riportare la testa sul campo. C’è un finale di stagione da onorare, con il quarto posto ancora distante appena tre punti. E proprio per questo la sfida di domenica contro l’Atalanta rappresenta un vero e proprio spartiacque per entrambe: il club orobico, oggi settimo, insegue proprio i giallorossi a quattro lunghezze; mentre per la Roma sarà l’occasione di capire se guardare ancora verso l’alto o iniziare a preoccuparsi di chi sta dietro.
In più, torna a pesare il tema dei big match: fin qui una sola vittoria e tre pareggi, con il resto delle gare contro le squadre della parte alta della classifica finite in sconfitta. All’andata, a Bergamo, fu un gol di Scalvini a decidere la gara e a rendere amaro il ritorno da ex di Gasperini, tra non poche polemiche. Ora sarà proprio il tecnico di Grugliasco a ritrovare quella che, di fatto, è stata la sua creatura più importante in carriera.

La giornata di ieri ha aperto ufficialmente la preparazione alla sfida. Dopo il weekend libero concesso in seguito alla vittoria sul Pisa, la squadra è tornata ad allenarsi a Trigoria. Non arrivano però buone notizie dall’infermeria: oltre alle assenze di Pellegrini e Dybala, continuano a lavorare individualmente anche Mancini, Wesley e Koné. I primi due puntano a tornare a disposizione per la gara dell’Olimpico, mentre per il centrocampista francese c’è il rischio che il rientro slitti fino alla trasferta di Bologna. Vedremo se la seduta odierna darà indicazioni più chiare a Gasperini.

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