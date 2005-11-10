Roma, è di nuovo Gasp vs Inter: c’è da sfatare un tabù all’Olimpico

Gasperini sfida il suo tabù: l’Inter è l’avversario contro cui ha perso più volte e non vince dal 2018. Ora cerca la svolta con la Roma.

Gian Piero Gasperini si ritrova ancora una volta davanti a uno degli avversari che più lo hanno messo in difficoltà nel corso della sua carriera: l’Inter. Sabato sera, nel big match dell’Olimpico, il tecnico di Grugliasco proverà a interrompere una striscia negativa che si trascina ormai da anni e che affonda le radici proprio nella sua breve esperienza sulla panchina nerazzurra.

Roma, l’Inter è il tabù di Gasperini: 22 sconfitte, la vittoria manca dal 2018 Era il 2011 quando Gasperini venne esonerato dall’Inter dopo appena quattro partite. Da quel momento, le sfide contro la sua ex squadra sono diventate un appuntamento particolarmente complicato. Il bilancio complessivo parla di 36 incontri, con appena 5 vittorie, 9 pareggi e ben 22 sconfitte (record negativo nella sua carriera). Ancora più significativo il rendimento degli ultimi anni: sono 17 le partite consecutive senza successi contro i nerazzurri.

Per ritrovare l’ultimo trionfo bisogna tornare all’11 novembre 2018, quando l’Atalanta di Gasperini si impose con un netto 4-1 sull’Inter allenata da Luciano Spalletti. Quella resta l’ultima delle cinque vittorie complessive ottenute dal tecnico contro i nerazzurri: due sono arrivate con l’Atalanta e tre, invece, ai tempi del Genoa.