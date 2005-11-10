Roma, è di nuovo Gasp vs Inter: c’è da sfatare un tabù all’Olimpico
Gian Piero Gasperini si ritrova ancora una volta davanti a uno degli avversari che più lo hanno messo in difficoltà nel corso della sua carriera: l’Inter. Sabato sera, nel big match dell’Olimpico, il tecnico di Grugliasco proverà a interrompere una striscia negativa che si trascina ormai da anni e che affonda le radici proprio nella sua breve esperienza sulla panchina nerazzurra.
Roma, l’Inter è il tabù di Gasperini: 22 sconfitte, la vittoria manca dal 2018
Per ritrovare l’ultimo trionfo bisogna tornare all’11 novembre 2018, quando l’Atalanta di Gasperini si impose con un netto 4-1 sull’Inter allenata da Luciano Spalletti. Quella resta l’ultima delle cinque vittorie complessive ottenute dal tecnico contro i nerazzurri: due sono arrivate con l’Atalanta e tre, invece, ai tempi del Genoa.
Roma, anche in giallorosso il trend non è cambiato: ora però Gasp vuole invertire la rotta
Il trend non è cambiato nemmeno nella prima stagione sulla panchina della Roma. Nei due incroci dello scorso campionato, i giallorossi hanno rimediato altrettante sconfitte: 0-1 all’Olimpico e 5-2 a San Siro.
La sfida con l’Inter è stata segnata anche da alcune batoste particolarmente pesanti, come il 5-0 incassato con il Genoa nel 2009, il 7-1 del 2017 e i due 4-0 subiti nel 2024.
Numeri che l’Olimpico giallorosso spera siano ormai soltanto parte del passato. Ora, con una Roma in grande forma, Gasperini vuole finalmente cambiare il finale di questa storia.