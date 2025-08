Roma, Gasperini: "In alcuni ruoli siamo contati, ci servono un paio di rinforzi. Echeverri? No comment"

Prosegue la preparazione della Roma nel ritiro inglese di Burton upon Trent e al termine dell'allenamento odierno, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini è entrato nel merito del mercato giallorosso coi giornalisti presenti, tra cui l'inviato di VoceGialloRossa.it: "Sono contento di tutti i ragazzi, che sono stati encomiabili. È una squadra che lavora, che ha spirito di gruppo, che ha senso di appartenenza. Si potranno dire tante cose ma non che non c'è l'impegno e l'attaccamento alla Roma".

E Wesley?

"È un giocatore che era nella ricerca della Roma. Io lo conoscevo bene perché con l'Atalanta avevamo praticamente chiuso l'operazione, poi è saltata all'ultimo. Non è una mia richiesta specifica, ma un profilo che la società seguiva per quel ruolo. Parliamo di un 2003 che gioca nella nazionale brasiliana e ha grandi margini di miglioramento. Giocare nel Flamengo a quell'età significa avere già un bel bagaglio. Se fosse un giocatore già completo, sarebbe costato un'altra cifra".

Si parla molto di Echeverri.

"Non parlo mai di singoli giocatori che non sono nostri, non ho mai fatto nomi. Ho grande rispetto per l'area scouting della Roma, che è di livello. Io a volte posso dare dei suggerimenti, ma la linea è chiara: a me piacciono i giocatori bravi".

Che caratteristiche cerca per il trequartista?

"Abbiamo già una squadra quasi formata, anche se in alcuni ruoli siamo un po' contati. Abbiamo l'esigenza di inserire un paio di giocatori in più, perché non tutti potranno fare cinquanta partite. Questo per quanto riguarda il completamento. Invece il rafforzamento la società è alla ricerca di profili che possano darci quel qualcosa in più".