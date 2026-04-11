Roma, Gasperini si gode la classifica: "Ora guarderemo gli altri risultati e spereremo..."

"Ci volevano questi tre punti". E' un Gian Piero Gasperini molto felice, e non potrebbe essere altrimenti, quello che nel post partita di Roma - Pisa, vinta dai giallorossi per 3-0 grazie alla tripletta di Malen, si è presentato ai microfoni ufficiali del club capitolino: "La partita si è messa benissimo già dopo i primi minuti. Il 3-0 è una vittoria netta, ora abbiamo due giorni per vedere gli altri risultati (di Como, Juventus e Atalanta, ndr) e sperare di avvicinarci un po'. Sabato prossimocontro l'Atalanta, sarà una partita decisiva".

Una vittoria importante per la classifica ma dal punto di vista mentale, confessa Gasperini: "I ragazzi sono sempre sul pezzo. C'è stato un po' qualche problema nel secondo tempo contro l'Inter a san Siro, però anche stasera sono rientrati in campo con grande determinazione e grande concentrazione".